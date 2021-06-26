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Из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов остались без электроснабжения

Фото из открытых источников

Больше всего пострадала Ровенская область

Из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов в девяти областях остались без электроснабжения. Об этом говорится на сайте ГСЧС.

"По состоянию на 7 час. 26 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях", - отмечается в сообщении.

В частности, без электроснабжения остались:

  • Ровенская – 340,
  • Львовская – 209,
  • Житомирская – 101,
  • Хмельницкая – 78,
  • Киевская - 28,
  • Закарпатская – 22,
  • Черниговская – 19,
  • Тернопольская - 8,
  • Черновицкая - 6 н.п.

К восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.

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Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные 26-27 июня. Ожидаются сильные ливни и грозы.

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