Из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов остались без электроснабжения
Больше всего пострадала Ровенская область
Из-за непогоды в Украине более 800 населенных пунктов в девяти областях остались без электроснабжения. Об этом говорится на сайте ГСЧС.
"По состоянию на 7 час. 26 июня в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь) из-за срабатывания систем автоматической защиты ЛЭП обесточены 811 населенных пунктов в 9 областях", - отмечается в сообщении.
В частности, без электроснабжения остались:
- Ровенская – 340,
- Львовская – 209,
- Житомирская – 101,
- Хмельницкая – 78,
- Киевская - 28,
- Закарпатская – 22,
- Черниговская – 19,
- Тернопольская - 8,
- Черновицкая - 6 н.п.
К восстановлению электроснабжения уже привлечены бригады облэнерго.
Напомним, ранее синоптики объявили штормовое предупреждение на выходные 26-27 июня. Ожидаются сильные ливни и грозы.