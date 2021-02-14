Из-за непогоды в пяти областях Украины ограничили движение транспорта

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Осадков на территории страны не наблюдается

В Украине по состоянию на утро воскресенья, 14 февраля, из-за непогоды ограничено движение транспорта на дорогах 5 областей. Об этом сообщила пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что осадков на территории страны не наблюдается, но для обеспечения эффективной работы снегоуборочной техники действуют ограничения движения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта на следующих участках дорог:

Волынская область — на а/д Т-18-02 Маюничі-Шклинь (участок Торчин-Шклинь), Т-03-02 Пища-Козин (участок Владимир-Волынский-Павловка) и Т-03-05 Нововолынск-Локачи (участок Павловка-Локачи).

Ивано-Франковская область — на а/д Р-24 Татаров-Каменец-Подольский (участок м. Коломыя — м. Городенка) и Р-20 Снятин-Тязив (участок м. Снятын — м. Городенка).

Винницкая область — на а/д М-21 Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский (участок м. Жмеринка — м. Могилев-Подольский), Т-02-03 Погребище-Турбов-Сквира (участок пгт Турбов — м. Погребище), Т-02-12 Винница-Шпиков-Комаргород (участок пгт Тывров — пгт Шпиков).

В то же время из-за сильных порывов ветра и образования переметов в Винницкой и Хмельницкой областях на всех автодорогах общего пользования в пределах областей продолжаются ограничения движения транспорта общего пользования и крупногабаритного автотранспорта.

Кроме того, в Ровенской области на автодорогах государственного значения в пределах области продолжаются ограничения движения всех транспортных средств, кроме специализированной техники.

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Ранее сообщалось, что в Украине сегодня, 14 февраля, ожидается преимущественно сухая и облачная погода. При этом синоптики предупреждают об ожжеледице на дорогах большинства областей.