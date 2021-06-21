Из-за непогоды на Буковине подтоплены села, дороги превратились в реки. Фото

ГСЧС

По состоянию на сегодня уровень воды в населенных пунктах постепенно снижается

В результате ливней в Черновицкой области подтоплены домохозяйства в 17 селах и размыты подъездные пути к населенным пунктам. Об этом говорится в сообщении ГСЧС.

"20 июня около 15 ч. в Черновицком районе в результате непогоды (интенсивный дождь) произошло подтопление дождевыми потоками 80 жилых домов в 8 населенных пунктах, 150 приусадебных участков в 17 населенных пунктах, частично повреждены дороги местного значения общей протяженностью около 30 км и дорожное покрытие 9 мостов в 29 населенных пунктах (проезд до населенных пунктов обеспечено)", - отмечается в сообщении.

При этом добавляется, что сейчас жертв и пострадавших в результате непогоды нет.

По состоянию на сегодня уровень воды в населенных пунктах постепенно снижается, остаются подтопленными подвальные помещения в 29 жилых домах и 87 приусадебных участков в 15 поселках, частично остается без электроснабжения с. Окно.

ГСЧС

К ликвидации последствий непогоды 20 июня от ГСЧС привлекалось 35 человек и 18 единиц техники (из них 7 мотопомп). Всего откачано около 1 тыс. 160 м3 воды из 63 приусадебных участков и 51 жилого дома. Работы по откачке воды продолжаются.

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Местными властями организовано обследование домохозяйств с целью определения ущерба нанесенного непогодой.

Как сообщалось, ранее синоптики дали прогноз погоды на 21 июня. Согласно ему, в Черновицкой области сейчас снова будут дожди, температура воздуха днем до +29 градусов.