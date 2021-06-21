Из-за ливней в Одесской области возникла угроза прорыва дамбы

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Угроза возникла на севере региона в Подольском районе

В Одесской области из-за ливней возникла угроза разрушения дамбы. Об этом сообщает пресс-служба Главного управлении ГСЧС в Одесской области.

Угроза возникла на севере региона в Подольском районе.

Сейчас для устранения угрозы разрушения дамбы в селе Александровка ведутся работы по перекачке воды из переполненного пруда через плотину.

С помощью пожарно-технического оборудования уже перекачано 1,6 тыс. куб. м воды.

Также отмечается, что в результате интенсивных осадков подтоплены и частные хозяйства.

"В городе Измаил спасатели работали по улицам Щепкина, Михайловская, Шевченко, проспекту Суворова и переулке Болградский, где откачана вода из три подвальных помещений домов и четырех частных домохозяйств. В городе Килия по улице Мира откачана вода из одного подтопленного частного дома и двух придомовых территорий. В городе Подольске и городе Ананьев откачана вода из подвального помещения сервисного центра и трех частных домохозяйств", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что из-за ухудшения погодных условий в ряде регионов возникли проблемы с электроснабжением по состоянию на утро 11 июня без света остались 47 населенных пунктов.