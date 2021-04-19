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Из-за антитеррористических учений в ряде областей возможно введение особого режима

Служба безопасности Украины

Он будет предусматривать ограничение или запрет движения транспорта и пешеходов, проверку документов и осмотр машин

Из-за антитеррористических учений в ряде областей Украины в ближайшее время возможно введение особого режима. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

"Во время учений в отдельных районах возможно временное введение особого режима, в частности, ограничение или запрещение движения транспортных средств и пешеходов, проверка документов, удостоверяющих личность, осмотр автомобилей и др.", - говорится в сообщении.

Граждан просят с пониманием отнестись к временным неудобствам и должным образом реагировать на законные требования правоохранителей.

При этом в ведомстве уточнили, что сейчас в стране проводятся масштабные многоэтапные антитеррористические учения по отработке действий по защите стратегически важных объектов и границ государства. Тренировочные мероприятия проходят в условиях максимально приближенных к реальным и с неукоснительным соблюдением прав и свобод граждан.

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Напомним, 16 апреля в приграничной Сумской области начались антитеррористические учения Службы безопасности Украины. В рамках учений также предусматриваются проверки документов граждан и досмотр транспортных средств.

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