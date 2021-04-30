Из Украины выдворили двух российских криминальных авторитетов

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Один из них осужден в России за совершение особо тяжких преступлений

Оперативники Нацполиции при содействии облуправления Государственной миграционной службы принудительно выдворили из Украины двух российских криминальных "авторитетов". Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

По данным правоохранителей, "вор в законе" по прозвищу Миндия Гальский незаконно попал в Украину из Российской Федерации и намеревался встретиться с представителями преступного мира, чтобы определиться с направлениями будущей "деятельности" и установить свое преступное влияние. Его полицейские задержали в Харькове в декабре 2019 года.

42-летнего авторитета, осужденного в России за совершение особого тяжких преступлений, задержали в январе 2020 года в Закарпатской области при попытке незаконного пересечения границы.

Обоих нарушителей миграционного законодательства по решению суда поместили в пункты временного пребывания иностранцев и лиц без гражданства, которые незаконно находятся на территории Украины.

29 апреля правоохранители принудительно выдворили обоих российских авторитетов в РФ с запретом въезда в Украину сроком на 5 лет.

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Ранее сообщалось, что в Одессе удалось задержать криминального авторитета из Закавказья, которого подозревают в совершении преступлений на территории Украины.