Из Украины в США пытались незаконно переслать икону национального значения

Ценность хотели переправить по почте

Таможенники помешали попытке вывоза из Украины иконы национального уровня значения, ценность пытались отправить под видом кухонной доски в США. Об этом сообщает пресс-служба Киевской таможни.

"Киевскими таможенниками разоблачена незаконная попытка вывоза - с сокрытием от таможенного контроля, иконы "Смоленская Богородица (Одигитрия)", которая имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения", - говорится в сообщении.

Следует заметить, что в декларации к почтовому отправлению было указано, что из Днепропетровской области в американский штат Флорида направляется подержанная кухонная доска.

Однако во время таможенного контроля в международной посылке была обнаружена деревянная икона с признаками старины размером 360х450х22-27мм, с изображением Богородицы с младенцем. Для таможенного оформления посылки свидетельства на право вывоза этой ценности таможенникам предоставлено не было.

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Как отмечается, эксперты Национального музея истории Украины определили, что обнаруженная святыня - это икона "Смоленская Богородица (Одигитрия)", которая была написана иконописцем Левобережной Украины, вероятно Черниговской ячейки, в XIX веке. Также специалисты установили, что несмотря на повреждение поверхности огнем, икона имеет историческую и культурную ценность национального уровня значения.

"Рекомендована для музеев исторического профиля и включения ее в Музейный фонд Украины. Обнаруженная икона не рекомендована для вывоза за границу (только с целью экспонирования после проведения реставрационных работ). Таким образом, отправитель пытался скрыть икону от таможенного контроля", - отметили таможенники.

По факту Киевской таможней составлен протокол о нарушении таможенных правил по ч. 1 ст. 483 Таможенного кодекса Украины.

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Напомним, ранее в Киевской области поймали группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемых І тысячелетием до н. э. и периодом Киевской Руси.