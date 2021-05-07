Из Украины в Польшу пытались контрабандой переправить 14 кг пиявок

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Водитель автобуса не знал, что перевозит незаконный груз

На украинско-польской границе пресекли попытку незаконной перевозки в рейсовом автобусе 14 кг пиявок. Об этом сообщает "Польское радио".

Согласно сообщению, польские пограничники нашли пиявок во время осмотра транспортного средства, которое въезжало через КПП в Гребенном. Животные были спрятаны в мешки, находившиеся в одном из багажей. Всего было обнаружено 14 кг пиявок, что соответствует нескольким тысячам штук.

Как объяснил 42-летний водитель-украинец, багаж предоставила в Львове неизвестная женщина, его нужно было доставить в Варшаву на Западный вокзал, где его должно было получить неизвестное лицо. Водитель думал, что в багаже находятся черви для рыбалки.

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По информации палаты налоговой инспекции, найденные в мешках пиявки относятся к видам, подлежащим охране в соответствии с Вашингтонской конвенцией CITES, регулирующей перемещение и перевозку через границу 5 тысяч видов животных и более 28 тысяч видов растений.

Сейчас против водителя автобуса открыто уголовное производство в связи с перевозкой контрабанды, ему грозит от 3 месяцев до 5 лет заключения.

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Напомним, недавно в Польше в Гданьском аэропорту имени Леха Валенсы гражданка Украины неудачно пошутила о взрывчатке и не смогла вылететь в Киев.