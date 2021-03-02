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Из Украины в ЕС пытались вывезти культурные ценности стоимостью миллион долларов

Среди драгоценностей были: античное холодное оружие, доспехи, монеты Киевской Руси и предметы быта

В Украине разоблачили группировку контрабандистов культурных ценностей в ЕС, которые хотели вывезти с территории страны драгоценностей почти на один миллион долларов. Об этом сообщает пресс-служба Службы безопасности Украины.

Согласно сообщению, злоумышленники переправляли контрабандный товар своим иностранным заказчикам через сервисы международной почтовой связи. Для сокрытия противоправной деятельности они указывали в декларациях ложную информацию относительно отправления.

Во время обысков была изъята подготовленная к незаконному вывозу коллекция предметов старины, среди которых:

  • 21 единица холодного оружия разных периодов, в том числе античного;
  • доспехи, золотые и серебряные монеты времен Киевской Руси, а также 1800-1900-х годов;
  • многочисленные старинные предметы быта.

Как отмечается, сейчас изъятые предметы направлены на экспертизу.

В рамках начатого уголовного производства решается вопрос относительно сообщения организаторам группировки о подозрении по ч. 2 ст. 15 ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса Украины.

После завершения досудебного расследования будет рассматриваться вопрос о передаче изъятых культурных ценностей в музейный фонд Украины.

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Ранее сообщалось, что в Харьковской области женщина пыталась провезти через украинско-российскую границу старинные иконы, которые датируются XIX веком. Жительница Запорожья пыталась скрыть сразу пять старинных икон.

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