Из Украины пытались вывезти ценности І тысячелетия до н. э. и времен Киевской Руси

Вещи хотели отправить по почте в ЕС

В Киевской области поймали группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, которые датируются І тысячелетием до н.е. и периодом Киевской Руси. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

Согласно сообщению, в состав группы входило несколько жителей региона, которые выкупали у местных коллекционеров культурные ценности для нелегального сбыта за границу.

Злоумышленники искали иностранных клиентов через интернет, в частности на специализированных сайтах, а переправить контрабандную планировали через сервисы международной почтовой связи.

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Как отмечается, во время обысков по местам проживания дельцов правоохранители обнаружили партию подготовленных к нелегальному вывозу за границу предметов старины:

изделия и украшения І тысячелетия до н. э. и периода Киевской Руси;

холодное оружие, серебряные монеты и предметы быта первого тысячелетия н. э.

Культурная ценность обнаруженных предметов была подтверждена экспертизой.

Сейчас одному из организаторов группы следователи органов безопасности сообщили о подозрении по ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 201 (контрабанда) Уголовного кодекса. Продолжаются следственные действия для привлечения к ответственности других лиц, причастных к противоправной деятельности.

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Напомним, в конце мая в Украине пресекли попытку незаконного вывоза за границу культурных артефактов времен скифской эпохи.