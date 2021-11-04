Из Украины под видом собак пытались вывезти трех живых волков

Отправителем был гражданин Индии, он "маскировал" волков под собак

Киевские правоохранители предотвратили 3 ноября незаконный вывоз трех живых волков в Непал через аэропорт "Борисполь". Об этом сообщается на Facebook-странице Киевского управления Государственной таможенной службы, пресс-служба Государственной пограничной службы.

"Киевские таможенники разоблачили дерзкую попытку вывоза за границу через аэропорт "Борисполь" живых животных – трех молодых волков. Так называемые "собаки" подавали совсем нехарактерные для них звуки. Все три особи не скулили, а выли. Да и по внешнему виду животные отнюдь не были похожи на милых и привычных лаек, а имели все признаки волчьего телосложения и окраса. Волки будут изъяты и отправлены на ответственное хранение в Харьковскую область в "Фельдман экопарк", – отметили в пресс-службе.

Отмечается, отправителем был гражданин Индии.

На таможне сообщили, что животных хотели провезти под видом собак породы "сибирская лайка", которая не является очень ценной (15 тыс. грн за особь).

Окончательное определение биологического вида животных выполнят соответствующие специалисты. Таможенники составляют протокол за нарушение таможенных правил, ведь отправитель не имел должным образом оформленной таможенной декларации и документов на право перемещения волков, а именно разрешения CITES, документов о праве приобретения животных и ветеринарного свидетельства.

Новости по теме: На Прикарпатье волки атакуют курортный поселок и животных

Ранее сообщалось, что в Киевской области поймали группу контрабандистов, которые пытались переправить в Евросоюз почти 30 посылок с уникальными изделиями, датируемых І тысячелетием до н. э. и периодом Киевской Руси.