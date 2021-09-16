Из львовской больницы сбежал тяжелобольной пациент: Ему нужна медицинская помощь

Фото из открытых источников

У мужчины высокая температура и бред

Из львовской больницы скорой помощи 16 сентября сбежал онкобольной пациент Богдан Боршовский. У мужчины высокая температура и бред. К поискам пропавшего присоединились полиция и волонтеры. Об этом сообщает Поисково-Спасательная Волонтерская Ассоциация.

Об исчезновении мужа правоохранителей сообщила его жена. Пока неизвестно, где находится пропавший.

Во Львове разыскивают Богдана Боршовского, который 16 сентября в 05:00 вышел из львовской больницы скорой помощи на улице Миколайчука, и исчез. Сейчас родные мужчины не знают, где он может находиться.

По информации ZAXID.NET, мужчина болеет раком легких. Он находился в медучреждении с очень высокой температурой. Кроме этого, у пропавшего был бред. В полиции Львовской области отметили, что с заявлением о пропаже мужа в милицию обратилась его жена.

Приметы пропавшего:

рост 160 сантиметров,

среднее телосложение;

был одет в черные штаты и тапочки.

Правоохранители и волонтеры призывают всех, кто имеет информацию о местонахождении мужчины, позвонить на бесплатную горячую линию 0-800-310-911 или 102.

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Ранее сообщалось, что в столице правоохранители разыскивают 35-летнего подозреваемого в совершении тяжкого преступления, сбежавшего из-под стражи.