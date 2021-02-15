Использовал запрещенные платежные системы: В Харькове разоблачили владельца онлайн-обменника

По предварительным подсчетам, месячный оборот средств превышал миллион гривен

В Харькове задержали мужчину, который организовал онлайн-обмен электронных денег через российские платежные системы, которые запрещены на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области.

Согласно сообщению, на неправомерном использовании электронных денег поймали 34-летнего харьковчанина. Мужчина создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн обмена электронных денег, криптовалюты и совершал финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем "QiwiWallet", "Яндекс.Деньги".

Как отмечается, лица, которые хотели осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника было изъято 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также денежные средства.

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

Напомним, ранее правоохранители поймали группу злоумышленников, которые через интернет продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами.