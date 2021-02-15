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Использовал запрещенные платежные системы: В Харькове разоблачили владельца онлайн-обменника

По предварительным подсчетам, месячный оборот средств превышал миллион гривен

В Харькове задержали мужчину, который организовал онлайн-обмен электронных денег через российские платежные системы, которые запрещены на территории Украины. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции Харьковской области

Согласно сообщению, на неправомерном использовании электронных денег поймали 34-летнего харьковчанина. Мужчина создал и администрировал сайт по предоставлению услуг онлайн обмена электронных денег, криптовалюты и совершал финансовые операции с электронными деньгами российских платежных систем "QiwiWallet", "Яндекс.Деньги". 

Как отмечается, лица, которые хотели осуществить финансовые операции с электронными деньгами, оформляли заявку на сайте фигуранта и получали эту услугу. Клиент перечислял средства через национальную платежную систему и получал эквивалент на электронные или криптокошельки запрещенных платежных систем.

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Во время обыска по месту жительства злоумышленника было изъято 4 единицы компьютерной техники, 10 терминалов мобильной связи, 10 платежных карточек отечественных и иностранных банков, а также денежные средства. 

По данному факту открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 200 (незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и другими средствами доступа к банковским счетам, электронными деньгами, оборудованием для их изготовления) Уголовного кодекса. Мужчине грозит штраф от пяти до десяти тысяч необлагаемых минимумов доходов граждан.

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Напомним, ранее правоохранители поймали группу злоумышленников, которые через интернет продавали запрещенные лекарственные средства с сильнодействующими и ядовитыми веществами. 

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