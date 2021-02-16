Иран прикрывается гостайной в расследовании катастрофы "МАУ", - Мамедов

Заместитель генерального прокурора Украины Гюндуз Мамедов Прокуратура АР Крым

В уголовном процессе Украина не получает ответа на запросы еще с октября

Заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов заявил, что в расследовании авиакатастрофы самолета "МАУ" иранская сторона прикрывается военной государственной тайной, поэтому прогресса в диалоге между Киевом и Тегераном нет. Об этом он рассказал в интервью "Радио Свобода".

"Существенного продвижения в диалоге с Ираном нет. Сейчас украинско-иранские отношения в этом вопросе движутся в рамках технического расследования", - отметил Мамедов.

Он также рассказал, что иранская сторона предоставила проект финального отчета. Его сейчас прорабатывает представитель в техническом расследовании от Украины. Что касается уголовного процесса, то Украина не получала ответа на запросы о правовой помощи со времени октябрьских переговоров.

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Также Мамедов отметил, что ответы Ирана на письменные запросы или поручения украинских прокуроров были неполные и в большинстве вопросов он прикрывается военной государственной тайной.

"Но позвольте, на условиях конфиденциальности, мы подали запрос передать нам файл с записями переговоров экипажа в кабине самолета, а также записи магнитофона с боевой машины, из которой были сделаны выстрелы. Иран молчит, но в чем же тут может быть военная государственная тайна? В том, что украинский самолет сбит умышленно, и доказательства этого факта целенаправленно скрываются?!" - добавил замгенпрокурора.

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Напомним, 10 февраля канадское правительство и органы безопасности страны заявили о наличии интересного записи. В частности, на нем, вероятно, министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зарифе говорит о том, что уничтожение рейса украинского Boeing было преднамеренным.

Однако Иран официально опроверг информацию о умышленном сбивании самолета "МАУ" 8 января 2020 года. Представительство страны считает, что предоставленная запись не соответствует действительности.