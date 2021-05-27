Иран преследовал и пытал родственников жертв авиакатастрофы "МАУ", - правозащитники

Катастрофа самолета МАУ в Иране ВВС

Также иранская сторона не вернула ценные вещи родственникам погибших

Правозащитная организация Human Rights Watch заявила, что власти Ирана преследовали родственников погибших лиц рейса 752 авиакомпании "МАУ", который был сбит возле Тегерана в январе 2020 года. Об этом сообщает "Радио Свобода".

"С октября 2020 года по январь 2021 года Human Rights Watch пообщалась с 31 членом семей жертв и людьми, которые непосредственно знают о поведении органов власти с семьями погибших. Они сообщили, что органы безопасности Ирана самовольно задерживали, вызывали, жестко допрашивали, пытали и жестоко обращались с членами семей жертв", – рассказали в правозащитной организации.

Кроме этого, органы власти Ирана не вернули родственникам имущество жертв и вмешивались в захоронения и мемориальные сборы.

Как отметили в Human Rights Watch, по меньшей мере 16 человек заявили, что иранские органы безопасности предписывали им не участвовать в интервью иностранным СМИ. Были также случаи, когда силовики допрашивали или задерживали членов семьи на несколько часов.

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Правозащитники утверждают, что известно о по крайней мере одном случае, когда власти Ирана пытали человека, находящегося под стражей.

Также была ситуация, когда сотрудники в штатском попросили встретиться с членом семьи погибших, который высказался против поведения властей в общественном месте и угрожали этому лицу преследованием.

"По крайней мере в трех случаях власти угрожали родственникам жертв "последствиями", если они не удалят публикации в социальных сетях, которые критикуют отсутствие ответственности властей", – заявили в Human Rights Watch.

По имеющимся данным, некоторые из опрошенных людей рассказали, что жертвам вернули важные документы, но не ценности, в том числе ювелирные изделия и электронные устройства.

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Напомним, украинский пассажирский самолет "МАУ" потерпел крушение 8 января 2020 года во время вылета из аэропорта Тегерана. В результате авиакатастрофы погибли 176 человек, из которых 167 пассажиров и 9 членов экипажа.

Среди жертв были граждане семи стран — Канады, Швеции, Афганистана, ФРГ, Великобритании, Ирана и Украины. Впоследствии стало известно, что самолет с пассажирами сбили иранские военные. По данным Тегерана, это произошло случайно из-за человеческой ошибки и сбоя в системе ПВО.

В марте этого года иранский орган гражданской авиации обнародовал окончательный отчет о крушении украинского пассажирского самолета в январе 2020 года.

В конце апреля Государственная авиационная служба Украины подала свои замечания к финальному отчету Ирана о крушении самолета "МАУ".