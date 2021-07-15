Интерпол объявил в международный розыск экс-нардепа Жеваго

Константин Жеваго

27 сентября 2019 года экс-нардепу заочно сообщено о подозрении

Экс-народного депутата, совладельца горнорудной компании Ferrexpo и группы "Финансы и Кредит" Константина Жеваго Интерпол объявил в международный розыск. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

В ГБР напомнили, что 27 сентября 2019 года экс-нардепу заочно сообщено о подозрении.

Он, по версии следствия, как бывший владелец АО "Банк "Финансы и Кредит", организовал растрату 113 млн долларов США этого финансового учреждения.

"Подконтрольная ему офшорная компания открыла кредитные линии в иностранных банках, а его банк стал поручителем. После того как оффшорная компания не выполнила договорные обязательства, иностранные банки взыскали залоговое имущество поручителя, в частности списали 113 млн долларов США с корреспондентских счетов украинского банка. После этого указанный банк был признан неплатежеспособным".

Напоминаем, 27 сентября ГБР заочно вручило подозрение бывшему народному депутату Константину Жеваго, которого ранее проверяли на причастность к преступной схеме по растрате и легализации 2,5 миллиарда гривен банка "Финансы и Кредит".

Впоследствии сообщалось, что экс-нардепа Жеваго объявили в розыск.