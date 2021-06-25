Илья Кива: Пожар на тренировочной базе "Патриотов – За жизнь" - это месть за сожжённые флаги СС

Народный депутат Илья Кива "Оппозиционная платформа - За жизнь"

В ночь на пятницу неизвестные совершили нападение на тренировочную базу Всеукраинского движения по борьбе с фашизмом "Патриоты – За жизнь", что является местью за сожжение фашистских знамён возле монумента Родины-Матери. Об этом народный депутат от "Оппозиционной платформы - За жизнь", Илья Кива заявил в своём Телеграм-канале.

"Месть украинских фашистов за сожжённые нами флаги "SS" 22.06. Сегодня ночью спортивную-тренировочную базу антифашисткого движения "Патриоты за Жизнь" в Киеве, кинув гранату или бутылку с зажигательной смесью, нацисты пытались сжечь", - сказал он.

Илья Кива подчеркнул, что в ходе инцидента пострадал один сотрудник.

"Пострадал дежурный. На месте работает ГСЧС и полиция. Владимир Александрович, у нас точно не фашистская Германия?" - отметил нардеп.

Неизвестные разбили окно, в которое забросили гранату или бутылку с зажигательной смесью, в результате чего в помещении возник пожар. Выгорели несколько комнат, повреждено имущество. Возле разбитого окна осталось несколько бутылок, чувствуется запах бензина.

Как сообщалось, в ходе акции чествования памяти жертв Великой Отечественной войны в 80-ю годовщину начала ВОВ во вторник в Киеве активисты движения "Патриоты – За жизнь и народные депутаты от ОПЗЖ сожгли знамёна третьего рейха, 6-й танковой дивизии СС, и знамя СС "Галичина".