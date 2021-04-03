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Хотели развлечься: В Винницкой области подростки разбили 8 памятников на кладбище

Фото из открытых источников

Их личности были установлены в течение суток

В Винницкой области подростки решили развлечься на кладбище и разбили восемь могильных памятников. Об этом сообщает пресс-служба местной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел накануне на кладбище в селе Леткивка Тростянецкой территориальной общины. Там местные заметили надругательство над могилами и оповестили об этом правоохранителей.

Последние в течение суток установили злоумышленников, опросив жителей села. Вандалами оказались 14-летние подростки: один из них местный, а второй - из пгт Тростяцец.

По словам правоохранителей, таким образом несовершеннолетние решили развлечься.



В настоящее время следствием начато уголовное производство по ч. 1 ст. 297 УК Украины (Надругательство над могилой), за что предусмотрено наказание до 3 лет лишения свободы. Однако, поскольку правонарушители не достигли 16-летнего возраста, с которого за такие преступления наступает уголовная ответственность, после завершения досудебного расследования судом к ним могут быть применены принудительные меры воспитательного характера. 

Напомним, ранее в Луцке ученики одной из школ устроили танцы и фотосессию на могилах ради видео в сети TikTok. Ими также заинтересовались полицейские.

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