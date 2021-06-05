Хотели отдохнуть в Одессе: Двое россиян переплыли реку на границе с Украиной

Мужчины пытались незаконно попасть в Украину Госпогранслужба

Одному из них ранее уже запрещали въезд в Украину

Сотрудники ГПСУ задержали двух граждан РФ, которые незаконно пересекли украинско-российскую границу, переплыв реку Ворскла, чтобы попасть на отдых в Одессу. Об этом сообщает Госпогранслужба.

"Сегодня утром, 5 июня, пограничный патруль, который нес службу в районе населенного пункта Лукашовка, неподалеку от границы задержал двух граждан РФ. Мужчины 1980 и 1982 годов рождения, незаконно пересекли границу с территории РФ на территорию Украины, переплыв пограничную реку Ворсклу", - говорится в сообщении.

Известно, что с собой имели только водительское удостоверение и рюкзак с личными вещами. Россияне объяснили, что хотели добраться до Одессы, чтобы отдохнуть на Черноморском побережье. Незаконный способ пересечения границы они объяснили действием карантинных ограничений.

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Следует заметить, что одному из мужчин в 2019 году запрещали въезд в Украину на 3 года за нарушение украинского законодательства.

Как отмечается, сейчас мужчины задержаны для выяснения всех обстоятельств правонарушения. За незаконное пересечение государственной границы Украины им грозит административная ответственность.

Кроме этого, обоим гражданам РФ будет запрещен въезд в Украину сроком на 10 и 5 лет соответственно.

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Напомним, ранее на границе во Львовской области задержали двух граждан Германии, которые на велосипедах незаконно пересекли границу со стороны Польши, потому что думали, что Украина в Евросоюзе.