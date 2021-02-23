Хотела пропустить школу: В Донецкой области 15-летняя девушка отравилась таблетками

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Сейчас ее жизни и здоровью ничего не угрожает

В Донецкой области 15-летняя девочка отравилась таблетками чтобы не идти на занятия в школу. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как отмечается, инцидент произошел в городе Допрополье сегодня утром. Школьница хотела пропустить уроки и выпила таблетки, которые нашла в домашней аптечке.

При этом добавляется, что девочке стало плохо и она обратилась к маме за помощью, рассказав о преднамеренном отравлении. Женщина сначала пыталась самостоятельно спасти дочь, однако затем вызвала карету скорой медицинской помощи. Девочку доставили в местную больницу с отравлением.

Сейчас жизни школьницы ничего не угрожает, ее состояние стабильное.

Правоохранители сейчас проверяют все версии произошедшего в рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 15 и ч. 1 ст. 115 с пометкой "попытка самоубийства" Уголовного кодекса Украины.

Ранее сообщалось, что на Киевщине в городе Боярка две ученицы лицея отравились в результате употребления неизвестного вещества, одна девушка умерла. Впоследствии установили, что они приняли по 40 таблеток медицинского препарата "Дротаверин". Вслед за этим случаем в Умани произошло анологное отравление двух школьниц.