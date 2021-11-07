Группа украинцев застряли в Турции из-за гибели туриста: Продолжается расследование

Украинские консулы уже взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование, а также поддерживают связь с туристами и родственниками погибшего

В Турции во время пешего похода погиб украинский гражданин. Группу туристов, которые были в походе вместе с ним, теперь не пускают в Украину. Об этом рассказал пресс-секретарь Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко, передает РБК-Украина .

По словам Николенко, украинские консулы уже взаимодействуют с турецкими правоохранителями, которые ведут расследование, а также поддерживают связь с туристами и родственниками погибшего.

"Турецкое следствие рассматривает версию самоубийства. В то же время до завершения всех следственных действий, в частности экспертизы предмета, которым было нанесено ранение, суд временно запретил спутникам украинца территорию Турции", - рассказал он.

Как отметил представитель МИД, украинское консульство обратилось к турецкой стороне для проведения быстрого и беспристрастного расследования этого дела.

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