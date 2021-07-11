Грозы, град и шквалы: В Украине объявили штормовое предупреждение

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Непогода ожидается сегодня преимущественно в Карпатском регионе

В Украине сегодня будет наблюдаться ухудшение погодных условий в ряде регионов страны, в связи с чем было объявлено штормовое предупреждение. Информация об этом содержится на сайте Укргидрометцентра.

"До конца суток 11 июля в южной части и в карпатском регионе, днем 12 июля в южных, центральных областях, на Прикарпатье и Закарпатье грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. (І уровень опасности, желтый).",- говорится в сообщении.

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Напомним, ранее Укргидрометцентр обнародовал прогноз погоды. По данным синоптиков, на украинцев ждет 30-градусная жара.

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