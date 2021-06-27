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Грозы, град и шквалы: Синоптики объявили штормовое предупреждение на завтра

Фото из открытых источников

Осадки ожидаются на всей территории Украины за исключением западных и большинства южных областей

В Украине на День Конституции 28 июня ожидаются осадки на всей территории за исключением западных и большинства южных регионов, в связи с чем синоптики объявили штормовое предупреждение. Он размещен на сайте Укргидрометцентра.

"27 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 19-24 м/с; в северных, центральных и южных областях местами сильные дожди (І уровень опасности, желтый). 28 июня в Украине, кроме западных и большинстве южных областей, грозы, в восточной части в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/сек. (І уровень опасности, желтый)", - говорится в нем.

При этом добавляется, что 27-28 июня в восточной части, Тернопольской, Киевской, Полтавской, 28 июня и в Хмельницкой областях будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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К слову, как уберечься от нее и защитить своих домашних любимцев, вы можете прочитать в нашем большом материале по ссылке.

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