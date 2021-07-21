Границу Молдовы пытались пересечь 15 украинцев с поддельными ПЦР-тестами

Пограничная полиция Республики Молдова

Нарушителям разрешили продолжить путешествие, но с обязательством отбыть двухнедельную самоизоляцию

На границе Молдовы 15 граждан Украины предоставили фальшивые справки об отрицательном результате ПЦР-теста на коронавирус. Об этом сообщает Пограничная полиция республики Молдова.

Как отмечается, инцидент произошел накануне, 20 июля, на пункте пропуска Крива-Мамалыга. Украинцы прибыли рейсовым автобусом и показали пограничникам справки о негативном тесте. У пограничников появились сомнения относительно подлинности документов. Звонок в лабораторию, где якобы сдавали тесты, показали, что эти люди не приходили туда на анализ.

В результате пограничники позволили путешественникам продолжить путешествие, но с обязательством отбыть двухнедельную самоизоляцию.

К слову, с 19 июля в Молдове начали действовать новые правила въезда:

все путешественники должны предоставить либо отрицательный результат теста, сделанного не ранее 72 часов до путешествия, либо согласиться на самоизоляцию;

или предоставить сертификат вакцинации, если от завершения курса прошло более 14 дней;

исключения предусмотрены и для ряда категорий путешественников.

Тест и самоизоляция не требуют только транзитных путешественников.

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Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что украинский COVID-сертификат о вакцинации уже согласились признать несколько стран Европы. В частности это Венгрия, Греция, Молдова и Турция.