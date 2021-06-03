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ГПСУ до сих пор не выяснила, где находится пропавший в Одессе офицер

Алексей Чертков Фото из открытых источников

Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда Морской охраны неизвестно

В Одессе третьи сутки ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказали в Региональном управлении Морской охраны ГПСУ.

Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной.

"Ситуация крайне нестандартная. Никакие версии в интересах следствия не разглашаются", - отметили в региональном управлении.

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Ранее сообщалось, что в Одессе исчез первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков.

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