ГПСУ до сих пор не выяснила, где находится пропавший в Одессе офицер
Сейчас местонахождение начальника штаба Одесского отряда Морской охраны неизвестно
В Одессе третьи сутки ищут пропавшего офицера Государственной пограничной службы Алексея Черткова. Об этом изданию "РБК-Украина" рассказали в Региональном управлении Морской охраны ГПСУ.
Как отметили в пограничной службе, ситуация, которая сложилась с исчезновением офицера, является чрезвычайно нестандартной.
"Ситуация крайне нестандартная. Никакие версии в интересах следствия не разглашаются", - отметили в региональном управлении.
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Ранее сообщалось, что в Одессе исчез первый заместитель командира - начальник штаба Одесского отряда морской охраны Государственной пограничной службы Алексей Чертков.