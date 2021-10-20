Глава ОБСЕ призвала разблокировать СММ на Донбассе

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В организации требуют немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать работу

Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обеспокоены блокированием Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба организации. Как отмечается, они призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою работу на Донбассе. В то же время в ОБСЕ призвали все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств и конструктивно взаимодействовать с целью деэскалации и урегулирования ситуации в регионе.