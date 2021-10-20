Глава ОБСЕ призвала разблокировать СММ на Донбассе
В организации требуют немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать работу
Глава ОБСЕ, министр иностранных дел Швеции Анн Линде и генеральный секретарь ОБСЕ Хельга Мария Шмид обеспокоены блокированием Специальной мониторинговой миссии на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба организации.
Как отмечается, они призвали немедленно устранить все препятствия, чтобы миссия могла продолжать выполнять свою работу на Донбассе.
В то же время в ОБСЕ призвали все стороны обеспечить оперативное выполнение своих обязательств и конструктивно взаимодействовать с целью деэскалации и урегулирования ситуации в регионе.
"Не может быть никаких оправданий для вмешательства в работу миссии в любой форме. Нынешние ограничения влияют на гражданское население по обе стороны линии соприкосновения. СММ должны быть обеспечены необходимые условия для выполнения ее работы на всей территории Украины согласно ее мандату, Минских соглашений и общих согласованных выводов нормандского саммита", - заявила Линде.
Как сообщалось ранее, ОБСЕ приостановила свою миссию по мониторингу на Донбассе из соображений безопасности. Поскольку уже несколько дней под отелем, где проживают члены миссии, проходит "акция протеста".
Накануне, 19 октября, СММ ОБСЕ начала восстанавливать патрулирование со своей передовой патрульной базы в Горловке.