Гибель военного и семь нарушений "режима тишины": Как прошли сутки на Донбассе

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Противник также применил беспилотник

За прошедшие сутки, 28 февраля, в районе проведения операции Объединенных сил незаконные вооруженные формирования семь раз нарушили режим прекращения огня. Об этом сообщает штаб ООС.

Согласно сообщению, недалеко от населенного пункта Пищевик НВФ открывали прицельный огонь из 120 мм минометов, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов, стрелкового и снайперского оружия. В результате обстрелов противника погиб один украинский воин.

В районе населенных пунктов Широкино и Водяное, что на Приазовье, НВФ вели огонь из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. На этом же направлении был зафиксирован пролет вражеского БПЛА с пересечением линии разграничения, который вовремя был подавлен средствами РЭБ.

Также, вблизи Верхнеторецка НВФ осуществили несколько выстрелов из автоматических станковых гранатометов. В ответ на обстрелы противника, наши воины открывали ответный огонь.

Как отмечается, основной целью действий ЗФ ОРДЛО оставалось провокации ВСУ на открытие ответного огня с последующим обвинением в нарушении режима прекращения огня. В нескольких случаях противник обстреливал наши позиции одновременно с запросом на тишину якобы из-за обстрела со стороны ВСУ.

По всем фактам зафиксированных нарушений УС СЦКК принимались меры реагирования в рамках координационного механизма через СММ ОБСЕ.

По состоянию на 07:00 утра 1 марта, было зафиксировано одно нарушение режима прекращения огня. Так, недалеко от Павлополя незаконные вооруженные формирования вели прицельный огонь из автоматических станковых и станковых противотанковых гранатометов. На такие действия противника украинские военные открывали ответный огонь.

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Напомним, недавно вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников заявил, что режим прекращения огня на Донбассе перестает работать.