Генерала Павловского выпустили из СИЗО под залог

Бывший заместитель министра обороны Украины Игорь Павловский Facebook

Она была уплачена сегодня в размере 18 млн гривен

Бывшего заместителя министра обороны, боевого генерала Игоря Павловского, подозреваемого в деле о продаже для украинской армии некачественной военной техники, выпустили из следственного изолятора под залог. Об этом сообщил "Бабелю" его адвокат Ростислав Кравец.

"Павловского отпустили под залог размером в 18 млн гривен, который установил Киевский апелляционный суд 22 октября", – отметил он.

При этом по его словам, сегодня был внесен залог и сразу же оформлены документы. После того как получили подтверждение о поступлении денег, документы отправили в СИЗО.

"Теперь на очереди обжалование подозрения и меры пресечения", – подчеркнул адвокат Павловского.

Также он рассказал, что вместе с Павловским под залог отпустили главу правления завода "Кузница на Рыбальском" Валерия Шандры, который также под подозрением в деле.

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Как сообщалось ранее, бывшему заместителю министра обороны Украины и главе правления завода "Кузница на Рыбальском", которые причастны к поставкам катеров и санитарных автомобилей низкого качества, сообщили о подозрении в сговоре.

Кроме этого, им было вручено ходатайство о содержании под стражей с альтернативой залога в сумме, равнозначной сумме нанесенного ущерба.

А Печерский суд Киева избрал экс-заместителю министра обороны, боевому генералу Игорю Павловскому меру пресечения в виде ареста на два месяца с альтернативой залога в почти 500 миллионов гривен.