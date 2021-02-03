Где смотреть ZIK, "112 Украина" и NewsOne после блокировки

Телеканал ZIK

Работа телеканалов заблокирована решением президента

Президент Владимир Зеленский 2 февраля подписал указ о применении санкций против телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZіK. Согласно указу, который вступает в силу с момента подписания, к телеканалам применены санкции на протяжении пяти лет. Это означает блокировку вещания всех трех телеканалов.

После блокировки вещания телеканалов, эфиры можно смотреть на YouTube.

ZIK:

"112 Украина":

NewsOne:

Медиахолдинг расценивает введение санкций как политическую расправу над неугодными СМИ.

Телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZiK намерены бороться за свое право вещать для украинцев, доносить правду до граждан и быть в эфире.