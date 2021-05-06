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ГБР завершило расследование авиакатастрофы Ан-26 возле Чугуева

Место крушения военного самолета АН-26, разбившегося при заходе на посадку в аэропорту города Чугуева 26.09.2020

 Фото из открытых источников

К уголовной ответственности привлекли шестерых военных

Накануне Государственное бюро расследований завершило досудебное расследование по делу падения военного самолета Ан-26Ш у Чугуева 25 сентября 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба ДБР

"Впервые в истории Украины в сжатые сроки следователи ГБР обеспечили быстрое, полное и беспристрастное расследование обстоятельств авиакатастрофы в ходе которого, среди прочего, проведено более 150 различных экспертиз", - говорится в сообщении.

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Как отмечается, на этапе расследования были установлены лица, совершившие уголовные правонарушения, находящиеся в причинно-следственной связи с авиакатастрофой. Так к уголовной ответственности привлекли шестерых человек:

  • командующего Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины;
  • начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил имени Ивана Кожедуба;
  • командира воинской части А4104;
  • заместителя командира воинской части А4104;
  • заместителя командира воинской части по летной подготовке;
  • руководителя управления полетами 25 сентября 2020 года на аэродроме "Чугуев".

Кроме этого, в ГБР уточнили, что трем лицам, которым сообщили о подозрении на прошлой неделе, 3 мая 2021 года Печерский районный суд избрал меру пресечения в виде ночного домашнего ареста.

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Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил. 

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