ГБР вызвало на допрос нардепов из "Голоса" из-за голосования за Шкарлета

Речь идет о возможном кнопкодавстве во время голосования

Министр образования и науки Сергей Шкарлет МОН

Государственное бюро расследований вызвало на допрос четырех народных депутатов из фракции "Голос" по делу о возможном кнопкодавстве во время голосования за назначение министра образования Сергея Шкарлета. Об этом сообщает в своем Telegram-канале лидер фракции Ярослав Железняк.

"Получили письмо-приглашение в ГБР по факту кнопкодавства за Шкарлета)) Ну ок, зайдем в гости)", - написал нардеп.

Как отмечается, на допрос в ГБР в качестве свидетелей вызывают Инну Совсун, Наталью Пипу, Ольгу Стефанишину и самого Ярослава Железняка.

Вызов на допрос депутатов "Голоса" Telegram-канал Ярослава Железняка

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Напомним, в декабре прошлого года депутаты Верховной Рады поддержали голосами назначения Сергея Шкарлета полноценным министром образования и науки, который до этого временно исполнял обязанности главы ведомства.

В ответ под стены Офиса президента вышли протестующие, которые выступили против назначения Шкарлета на должность министра.

Недавно генеральный прокурор Украины Ирина Венедиктова заявила, что во время голосование за назначение Сергея Шкарлета министром образования и науки состоялось неличное голосование. Поэтому сейчас ее офис проводит досудебное расследование.