ГБР возбудило дело по факту гибели трех военных на Донбассе

На Донбассе в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военных Фото из открытых источников

В ведомстве пообещали установить причины гибели бойцов и наказать виновных

Государственное бюро расследований открыло уголовное производство по факту гибели трех украинских военнослужащих на Донбассе. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Трагедия случилась 14 февраля примерно в 10 утра в районе Новолуганского. Во время перемещения с целью проверки несения службы и смены военнослужащих на огневых позициях на взрывном устройстве подорвались трое военных, которые погибли.

В связи с этим было открыто уголовное производство по части третьей статьи 425 УК Украины (небрежное отношение военнослужащего к службе, повлекшее тяжкие последствия, совершенное в условиях особого периода, кроме военного положения).

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В ГБР заверили, что держат расследование уголовного производства на личном контроле.

"Мы приложим все усилия, чтобы установить истинные причины и наказать виновных в смерти бойцов", - отметил и. о. директора ГБР Алексей Сухачев.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

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Напомним, в течение 14 февраля возле Водяного незаконные вооруженные формирования обстреляли украинские позиции из гранатомета и стрелкового оружия. Кроме того, вблизи Новолуганского в результате подрыва на взрывном устройстве погибли трое военных.