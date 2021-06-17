ГБР пришло с обысками в Министерство юстиции

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Причины обыска пока неизвестны

Государственное бюро расследований пришло с обысками в Министерство юстиции. Об этом рассказал глава Минюста Денис Малюська в комментарии "Украинской правде".

Как отмечается, обыски проводят в одном из помещений Министерства, расположенном на левом берегу Киева. Там размещена Антирейдерская комиссия.

Сейчас известно, что задержанных или подозреваемых среди сотрудников Минюста нет. По словам Малюськи, он не знает о причинах обысков и сути расследования ГБР.

Напомним, ранее столичная прокуратура совместно с фискальной службой провели обыски в офисе КК "Киевавтодор" относительно неуплаты налогов на сумму 30 миллионов гривен.