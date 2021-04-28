ГБР пришло с обысками в "Кузницу на Рыбальском" и "Богдан Моторс", - СМИ

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Обыски касаются дела о закупках Минобороны военной техники, оборудования и услуг ненадлежащего качества

Государственное бюро расследований проводит обыски на заводе "Кузница на Рыбальском" и в подразделениях АК "Богдан Моторс". Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на собственные источники в ГБР.

"В частности, следственные действия проводятся на ЧАО "Завод "Кузница на Рыбальском" и в подразделениях ПАО "АК "Богдан Моторс". В течение 2015-2019 годов эти предприятия заключили с Министерством обороны дорогие контракты на поставку в ВС Украины военных автомобилей, оборудования и предоставление услуг по обслуживанию агрегатов военных кораблей, а именно: поставку более 300 медицинских автомобилей "Богдан 2251"; более 800 автомобилей повышенной проходимости "Богдан (МАЗ) 63172"; проведение ремонтно-модернизационных работ на фрегате "Гетман Сагайдачный", закупки малых бронированных артиллерийских катеров "Гюрза -М", "Кентавр" и другие", - рассказал источник.

Кроме этого, собеседник отметил, что во время досудебного расследования должны быть изучены обстоятельства превышение власти чиновниками Минобороны Украины в связи с завышением стоимости товаров и услуг и поставками в подразделения ВСУ в особый период некачественной продукции, которая не соответствует требованиям государственных стандартов.

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Как отмечается, АО "Завод" Кузница на Рыбальском" осенью 2018 года приобрел у экс-президента Петра Порошенко совладелец группы ТАС бизнесмен Сергей Тигипко.

Что касается "АК "Богдан Моторс", которая объединяет производственные активы корпорации "Богдан", то президентом корпорации является бывший заместитель секретаря СНБО Олег Гладковский. Сейчас же по заявлению ООО "Финансовая компания "Финворк" рассматривается судебное дело о банкротстве АО "АК "Богдан Моторс".

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Напомним, ранее стало известно, что Государственное бюро расследований ожидает ответа по результатам 23 запросов об оказании международной правовой помощи по делам в отношении экс-президента Петра Порошенко.