ГБР пришло с обысками в Государственную налоговую службу

Фото из открытых источников

Обыски проводятся по обстоятельствам, обнаруженным и переданным в правоохранительные органы самой ДПС

Государственное бюро расследований проводит обыски в Государственной налоговой службе, также у главы ведомства Евгения Олейникова. Об этом сообщила пресс-служба ГНС.

Согласно сообщению, обыски проводятся по обстоятельствам, "обнаруженным и переданным в правоохранительные органы самой ДПС".

"Сегодня, 3 ноября 2021 года, в Государственной налоговой службе Украины проводятся следственные процессуальные действия. По информации, предоставленной правоохранительными органами, поводом для таких действий стало уголовное дело о нарушениях требований налогового законодательства рядом предприятий Полтавской области", - отметили в ведомстве.

В декабре 2020 года и в январе 2021 года проводили собственную проверку главного управления в Полтавской области по отработке рисковых субъектов хозяйственной деятельности. В частности, речь шла о предприятиях, являющихся фигурантами в материалах упомянутого уголовного дела.

По результатам проверки был выявлен ряд нарушений служебной дисциплины представителями ГУ ГНС в Полтавской области, к ряду должностных лиц были применены меры дисциплинарного воздействия.

Новости по теме: Министр экономики Украины Любченко подал в отставку

Напомним, Национальное антикоррупционное бюро (НАБУ) проводит обыски у министра экономики - первого вицепремьер-министра Алексея Любченко. Как отмечается, следственные действия могут быть связаны со "скрутками" и уклонением от уплаты налогов.