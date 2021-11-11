ГБР объявило подозрение нардепу Леросу за "средний палец" в Раде

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Нардепу инкриминируют хулиганство

Государственное бюро расследований сообщило нардепу Гео Леросу о подозрении за показ среднего пальца в Верховной Раде. Об этом пишет пресс-служба ГБР.

"В этих действиях депутата четко прослеживается цель избранника — создать собственный медийный и политический образ, повысить собственную медийную узнаваемость, привлечь внимание средств массовой информации, общества и других политиков в своей личности", — говорится в сообщении.

Также, по мнению ГБР, нардеп злоупотреблял своими полномочиями во время обсуждения кандидатур министров.

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Напомним, внефракционный народный депутат Гео Лерос показал президенту Украины Владимиру Зеленскому средний палец и обвинил его в измене. Скандал произошел во время сегодняшнего пленарного заседания, на котором присутствовал глава государства.