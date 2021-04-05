ГБР направило 23 международных запроса по делам Порошенко
Речь идет в частности о возможном незаконном перемещении картин через границу
Государственное бюро расследований ожидает ответа по результатам 23 запросов об оказании международной правовой помощи по делам в отношении экс-президента Петра Порошенко. Об этом агентству "Укринформ" сообщил исполняющий обязанности директора ГБР Алексей Сухачев.
"В ряде уголовных производств, которые расследуются Государственным бюро расследований, Петр Алексеевич неоднократно допрашивался. В настоящее время мы ожидаем ответа по результатам 23 запросов об оказании международной правовой помощи от наших иностранных партнеров, в частности, Чешской Республики, Франции, Турции, Мальдивской Республики и многих других стран", - сказал Сухачев.
По его словам, в рамках этих досудебных расследований исследуются обстоятельства возможного незаконного перемещения через таможенную границу Украины культурных ценностей; организации незаконной переправки лиц; осуществление хозяйственных операций относительно различного рода активов с возможным уклонением от уплаты налогов и их легализации, а также других фактов.
"Направление такого количества запросов о международной правовой помощи вызвано тем, что указанные операции происходили прежде всего с предприятиями-нерезидентами, в том числе и такими, которые зарегистрированы в офшорных юрисдикциях", - пояснил руководитель бюро.
Напомним, и. о. директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев заявлял, что ведомство не имеет оснований для закрытия уголовных производств, где фигурирует пятый президент Украины Петр Порошенко.