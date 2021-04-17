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ФСБ России задержала украинского консула

Фото из открытых источников

Задержание произошло накануне

Сотрудники Федеральной службы безопасности РФ задержали в Санкт-Петербурге консула Генерального консульства Украины Александра Сосонюка. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ

Как отмечается, украинский дипломат якобы получил закрытую информацию из баз данных правоохранительных органов и ФСБ. Также отмечается, что "данная деятельность несовместима со статусом дипломатического работника и имеет явный враждебный характер по отношению к Российской Федерации".

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"Федеральной службой безопасности Российской Федерации 16 апреля 2021 года в Санкт-Петербурге в ходе встречи с российским гражданином при получении информации закрытого характера, содержащейся в базах данных правоохранительных органов и ФСБ России, задержан на месте преступления украинский дипломат - консул Генерального консульства Украины в Санкт-Петербурге Александр Сосонюк", - говорится в сообщении ЦОС.

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Напомним, накануне власти России заявили, что Украина и другие страны СНГ должны до 15 июня забрать своих граждан-нелегалов из РФ, иначе их ждет депортация, а Москва закроет границы.

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