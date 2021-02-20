Ежемесячный оборот 2 млн грн: В Запорожье прекратили деятельность мошеннического кол-центра
Клиентские базы данных фигуранты скупали у DarkNet
Запорожские правоохранители разоблачили и прекратила деятельность мошеннического кол-центра, работники которого представлялись сотрудниками банка и выспрашивали у пострадавших их реквизиты, после чего присваивали средства. Об этом сообщила пресс-служба МВД.
"Организовала деятельность центра 28-летняя жительница Запорожья. Его работники, представляясь сотрудниками Службы безопасности банковских учреждений, получали персональные данные физических лиц о банковских картах и счетах – реквизитах и CVV-коде", - говорится в сообщении.
Чтобы гарантированно получить персональные данные людей, злоумышленники использовали психологические методы воздействия и действовали по заранее прописанной инструкции. Клиентские базы данных фигуранты скупали у DarkNet.
Женщине помогали еще трое местных. Каждый из них имел свою зону ответственности: подбор, инструктаж и контроль персонала, отчет организаторше о сумме денежных средств, полученных в результате сделок, надзор за функционированием программного обеспечения. Следователи насчитали около 100 работников кол-центра.
Деньги обманутых людей, злоумышленники переводили на электронные кошельки, на карты собственные или подконтрольных лиц, которые впоследствии выводили через конвертационный центр. Часть из этих средств они переводили в биткоины.
По информации следствия, ежемесячно подельники получали до 2-х миллионов гривен.
Проведя ряд одновременных обысков правоохранители изъяли компьютерное оборудование, мобильные телефоны, оружие и деньги. На основании полученных доказательств организаторше и двум участникам преступной группы было сообщено о подозрении по ч. 3 ст. 190 (Мошенничество) Уголовного кодекса Украины.
Фигурантам грозит до 8 лет лишения свободы.
Напомним, ранее Служба безопасности Украины разоблачила и прекратила деятельность конвертационного центра в Харькове с оборотом более 5 млрд грн.