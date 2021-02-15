Евросоюз напомнил Зеленскому, что независимость и свобода СМИ должны быть в приоритете, – Euronews

Блокировка телеканалов 112 Украина, NewsOne и ZIK Фото из открытых источников

Европейский союз, оценивая ситуацию в Украине со свободой слова, в частности санкции Президента Зеленского, после которых последовало лишение лицензии телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK, пришел к выводу, что независимость и свобода средств массовой информации должны иметь наивысший приоритет для главы государства. Об этом пишет сайт популярного европейского телеканала Euronews.

Информационный портал подчеркивает, что международная и европейская ассоциации журналистов назвали закрытие телеканалов в Украине "политически мотивированным" и "вопиющим нападением на свободу прессы".

В материале приводятся слова пресс-секретаря, предс.тавителя ЕС по иностранным делам Хосепа Боррелля, который сообщил, что Европейский союз находится в процессе оценки последствий данного решения, и что независимость и свобода СМИ имеют наивысший приоритет.

Также сайт процитировал и председателя Национального союза журналистов Украины Сергея Томиленко, который отметил, что вина владельца телеканалов и их сотрудников не была доказана в судебном порядке.

"Около 1300 работников СМИ лишены доступа к своим зрителям и лишены права заниматься своей профессией. При этом судебного решения о том, что они совершили действия, наносящие вред государству – нет", – сказал Томиленко.

Ранее председатель Политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук заявил, что причина падения рейтинга действующего Президента и его партии не в работе телеканалов, а в нежелании действующей власти решать проблемы, которые больше всего волнуют простых украинцев.

"Каждый день простые люди, беря в руки платежки за коммунальные услуги, не получая помощи в предупреждении коронавируса, сидя дома из-за бессмысленного локдауна, лишаясь права свободно говорить на родном языке, понимают – их цинично обманули и продолжают обманывать", – резюмировал Виктор Медведчук.

Источник: https://de.euronews.com/2021/02/04/wegen-nahe-zu-russland-ukraine-verbietet-drei-fernsehsender