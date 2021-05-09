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Еще в одном городе Украины произошла драка из-за флага с запрещенной символикой

Фото из открытых источников

Участник акции отказывался убирать атрибут

В Николаевской области в ходе митинга в честь Дня победы над нацистами во Второй мировой войне между мужчиной и правоохранителями завязалась драка. Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции области. 

"Утром в г. Очаков во время торжественного шествия с возложением цветов у Памятника неизвестному солдату у одного из участников был обнаружен красный флаг с изображением запрещенной законом символики", - говорится в сообщении. 

Как отмечается, когда правоохранители попросили убрать запрещенные атрибуты, правонарушитель никак не отреагировал. Таким образом, между ним и полицейскими возникла стычка. 

"Сведения по данному факту внесли в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 436-1 (Изготовление, распространение коммунистической, нацистской символики и пропаганда коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов) и ч. 2 ст. 342 (Сопротивление представителю власти) УК", - заявили в полиции. 

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Напомним, ранее сегодня в Одессе во время митинга к 9 мая произошли столкновения между одесситами и правоохранителями. Люди принесли с собой портрет Жукова и георгиевские ленточки. 

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