Еще трем военным сообщили о подозрении в деле об авиакатастрофе в Чугуеве

Катастрофа Ан-26 под Харьковом Фото из открытых источников

Также было сообщено об изменении подозрений другим фигурантам дела

Еще троих военнослужащих подозревают в причастности к авиакатастрофе Ан-26, случившейся в конце сентября 2020 года у Чугуева. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

"Прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил совместно со следователями Государственного бюро расследований (ГБР сообщено о подозрении еще трем военным служебным лицам в уголовном производстве по факту катастрофы самолета АН-26 вблизи г. Чугуев Харьковской области 25 сентября 2020 года, в результате которой погибли 26 военнослужащих", - говорится в сообщении.

Как отмечается, заместителя командира воинской части А4104 по летной подготовке и еще одного заместителя командира подозревают в нарушении правил подготовки и проведения полетов, а также в халатном отношении к воинской службе (ст. 416, ч. 3 ст. 425 УК Украины).

Также сообщено о подозрении в халатном отношении к военной службе (ч. 3 ст. 425 УК Украины) депутату Харьковского областного совета, который на время катастрофы исполнял обязанности начальника Харьковского национального университета Воздушных Сил им. Ивана Кожедуба.

Кроме этого, на основании дополнительно собранных доказательств и экспертиз об изменении ранее сообщенных подозрений сообщено Командующему Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины, бывшему командиру воинской части А4104 и бывшему руководителю управления полетами на аэродроме "Чугуев", которые не обеспечили безопасность полетов на вверенных им направлениях по должностям.

Напомним, 25 сентября вблизи города Чугуева в Харьковской области разбился военный самолет Ан-26, на борту которого находились курсанты Харьковского национального университета Воздушных сил.

В результате авиакатастрофы погибли 26 человек, среди которых курсанты и представители офицерского состава. Один курсант-третьекурсник выжил.

Ранее сообщалось, что прокурорами Специализированной прокуратуры в военной и оборонной сфере объединенных сил и Офиса генпрокурора совместно со следователями ГБР сообщено о подозрении трем военным служебным лицам по факту крушения самолета Ан-26.