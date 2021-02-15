Еще двух похитителей Луценко и Вербицкого будут судить за участие в преступлении

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Сейчас подозреваемым избрана мера пресечения в виде содержания под стражей

Офис генерального прокурора направил в Бориспольский горрайонный суд обвинительный акт в отношении еще двух участников преступной организации, которые подозреваются в похищении Игоря Луценко, а также похищении и убийстве Юрия Вербицкого. Об этом сообщает пресс-служба ОГП.

Согласно сообщению, указанные лица по предварительному сговору 21 января 2014 года незаконно похитили из помещения Александровской клинической больницы города Киева участников акций протеста Игоря Луценко и Юрия Вербицкого, истязали их и убили второго.

Как отмечается, злоумышленникам инкриминируется создание преступной организации, преднамеренное убийство, пытки, незаконное лишение свободы или похищение человека, незаконное препятствование проведению собраний, митингов (ч. 1 ст. 255, п. п. 3, 12 ч. 2 ст. 115, ч. 2 ст. 127 и ч. 3 ст. 146, ст. 340 УК Украины).

Досудебное расследование в указанном уголовном производстве осуществлялось "in absentiа", то есть при отсутствии подозреваемых, скрывающихся от органов следствия.

В настоящее время двум фигурантам избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

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Напомним, в начале января 2021 года прокуратура направила в суд обвинительный акт в отношении двух других злоумышленников, которых подозревают в похищении Игоря Луценко и убийстве Юрия Вербицкого. Им также была избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.