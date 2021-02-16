Еще двух членов российского "Хора Турецкого" внесли в "черный список" Минкульта

Группа "Хор Турецкого" Фото из открытых источников

К" черному списку " Минкульта добавили Михаила Турецкого и Игоря Зверева

Министерство культуры и информационной политики включило еще двух русских музыкантов "Хора Турецкого" в перечень лиц, представляющих угрозу национальной безопасности. Об этом говорится на сайте Министерства.

Так, в "черный список" Минкульта добавили Михаила Турецкого и Игоря Зверева.

Сейчас в этом перечне находится 173 человека.

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики внесло в "черный список" Алексея Александрова, Павла Бердникова, Олега Бляхорчука, Константина Кабанова и Михаила Кузнецова.

Кроме того, перечень пополнился актерами Романом Курциным и Евгенией Лаповой, которые снимались в российском фильме "Крым".