Еще два десантных корабля РФ вошли в акваторию Черного моря

Корабли сопровождала турецкая береговая охрана

В Турции заявили, что два десантных корабля Северного флота России прошли через пролив Босфор и вошли в акваторию Черного моря. Об этом сообщает Sabah.

"ВМС России "Александр Отраковский", вошли вчера утром в пролив Дарданеллы со стороны Эгейского моря, и военный корабль "Кондопога" с бортовым номером 027 завершили переход через Босфор в 07:30", - говорится в сообщении.

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Также известно, что "из соображений безопасности" корабли "Александр Отраковский" и "Кондопога" сопровождал катер береговой охраны Турции.

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Напомним, ранее отряд российских кораблей Каспийской флотилии (КФЛ) зашел в Черное море, пройдя под Крымским мостом по Керченскому проливу.