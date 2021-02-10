ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника – СМИ

Бывший президент Украины Виктор Янукович Фото из открытых источников

Киев не предоставил доказательств для их сохранения в санкционном списке

ЕС может снять санкции с сына экспрезидента Виктора Януковича, Александра, а также нескольких других чиновников его режима. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и. о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать шаги " - написал он.

the EU may lift the sanctions on Yanukovych's son, Oleksandr, and possible a few others like the former PM of #Ukraine Arbuzov + Klymenko & Tabachnyk. lack of evidence provided by Kyiv to keep them listed is forcing the EU's hand here. — Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) February 10, 2021

Отметим, что в марте прошлого года ЕС снял санкции с бывшего премьер-министра Николая Азарова и экс-министра энергетики и угольной промышленности Эдуарда Ставицкого.

Под действием санкций ЕС, введенных в 2014 году за незаконное присвоение государственных средств Украины или за злоупотребление служебным положением, остаются десять бывших украинских чиновников.

Ими являются: Виктор и Александр Януковичи, Виталий Захарченко, Виктор и Артем Пшонки, Виктор Ратушняк, Сергей Курченко, Дмитрий Табачник, Сергей Арбузов и Александр Клименко. Санкции в отношении них продлены на один год - до 6 марта 2021 года.

В последние годы Евросоюз начал снимать ограничения с чиновников времен президентства Януковича из-за недостаточных доказательств против них от украинского следствия.

Новости по теме: Янукович предложил прокурорам приехать к нему в Россию и допросить его по делам Майдана там

Ранее сообщалось, что следователи Государственного бюро расследований по согласованию с прокурорами офиса генерального прокурора сообщили о подозрении бывшему президенту Украины Виктору Януковичу в государственной измене согласно ч. 1 в. 111 УК Украины.