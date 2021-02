ЕС может снять санкции с сына Януковича, Арбузова, Клименко и Табачника – СМИ

Киев не предоставил доказательств для их сохранения в санкционном списке

ЕС может снять санкции с сына экспрезидента Виктора Януковича, Александра, а также нескольких других чиновников его режима. Об этом сообщил корреспондент "Радио Свобода" Рикард Джозвяк со ссылкой на собственные источники.

"ЕС может отменить санкции против сына Януковича Александра и, возможно, нескольких других, таких как бывший и. о. премьера Сергей Арбузов, Александр Клименко и Дмитрий Табачник. Отсутствие доказательств, предоставленных Киевом для сохранения их в списке, заставляет ЕС предпринимать шаги " - написал он.

the EU may lift the sanctions on Yanukovych's son, Oleksandr, and possible a few others like the former PM of #Ukraine Arbuzov + Klymenko & Tabachnyk. lack of evidence provided by Kyiv to keep them listed is forcing the EU's hand here.