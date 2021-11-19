Ермак от имени Зеленского перенес спецоперацию по "вагнеровцам", – Бурба

Василий Бурба Фото из открытых источников

По его словам, перенос нельзя было допустить, и это одна из причин провала спецоперации

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак якобы от имени Владимира Зеленского дал указание перенести спецоперацию по "вагнеровцам". Об этом заявил бывший глава Главного управления разведки Василий Бурба в эфире "Свобода слова Савика Шустера".

"Что произошло 23 числа... Нас было двое, это тот человек, который отвечал за нашу совместную работу со Службы безопасности (речь идет о первом заместителе главы СБУ Руслане Баранецком, – ред.). Мы с первым заместителем прибыли в Офис доложить об изменениях в активном мероприятии.

Мы к президенту не попали... Мы поднялись на четвертый этаж и нам сообщили, что с нами будет разговаривать глава Офиса (Андрей Ермак, – ред.). Мы провели разговор, нас было трое: я, Баранецкий и глава Офиса.

Состоялся доклад об изменениях обстановки относительно следующего этапа – то есть, плановый доклад, который мы делали по совместной операции в течение некоторого времени.

В связи с тем, что он был делегирован президентом, я получил указание о переносе финального этапа. Я получил ответ, что это указание президента. То есть лицо, которое было делегировано и перед этим присутствовало, сообщило, что это команда президента", – вспомнил он.

Кроме того, Бурба уточнил, что они не могли не послушать главу ОП, поскольку тот был присутствующим на всех отчетах, а также был делегирован главой государства. Также Ермак от имени верховного главнокомандующего сказал о переносе, а разведка без одобрения самого Зеленского не могла бы все сделать.

По мнению Бурбы, переноса нельзя было допустить, и это одна из причин провала спецоперации.

Ранее сообщалось, что международная группа расследователей Bellingcat опубликовала первую часть своего расследования по "сливу" спецоперации с задержанием Украиной участников российской ЧВК "Вагнер", причастных к военным преступлениям.

Впоследствии украинская журналистка Янина Соколова обнародовала документы, которые подтверждают подготовку в Украине спецоперации "Авеню" по задержанию наемников ЧВК "Вагнер" и тот факт, что ее финальный этап был перенесен по решению Высшего военно-политического руководства.