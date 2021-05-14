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Екснардеп Барна в прямом эфире устроил драку с депутатом от СН. Видео

Драка между Олегом Барной и Дмитрием Соломчуком в эфире телеканала Скриншот с видео ПравдаТУТ

Они не нашли общий язык при обсуждении рынка земли

Бывший народный депутат от блока Петра Порошенко Олег Барна устроил драку в прямом эфире с депутатом от партии президента "Слуга народа" Дмитрием Соломчуком.  Инцидент произошел 13 мая в эфире телеканала "ПравдаТУТ". 

На видео видно, что спор между политиками возник во время обсуждения рынка земли, в ходе которого начался обмен личными оскорблениями.

Следовательно, Барна рассказывал о том, что принять закон о земле вынудил Европейский Союз. При этом он грубо обратился к оппоненту. 

"Не веди себя как быдло зеленое", - раздалось с его стороны. 

Уже через мгновение Олег Барна вскочил с места и набросился на нардепа. Соломчук также поднялся, однако, нардеп повалил его на кресло и продолжал бить кулаками.

Политиков удалось разнять не сразу - они продолжали обмениваться словесными образами. Таким образом, Соломчук назвал своего обидчика "быдлотой", а Барна обвинил его во лжи.

После окончания драки депутат от "Слуги Народа" отказался продолжать участие в эфире и вызвал на телеканал правоохранителей. 

В частности, пока не известно, какое наказание применят в отношении Барны, ведь за совершенные действия в отношении народного депутата Украины предусмотрена уголовная ответственность.

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Ранее сообщалось, что во время стендап-концерта между депутатом Киевсовета от партии "Голос" Константином Богатовым и стендапером Владом Капицей произошла драка.

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