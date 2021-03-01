Экс-президенту Франции присудили год тюрьмы за коррупцию и злоупотребление влиянием

Бывший президент Франции Николя Саркози Фото из открытых источников

Также под суд пошли его адвокат и бывший судья

Суд признал виновным бывшего президента Франции 66-летнего Николя Саркози за причастность к коррупционным схемам и злоупотребление влиянием. Об этом сообщает BFMTV.

Как отмечается, его осудили по обвинению в попытке подкупа судьи в обмен на информацию о расследовании финансирования его партии.

При этом добавляется, что суд вынес решение о заключении Саркози на три года: два из них условного срока, а один ему все-таки придется провести за решеткой. Прокуроры требовали увеличения срока до 4 лет.

Также осудили и адвоката бывшего главы Франции Тьерри Герцога и экс-судью Жильбера Азибера. Последнему запретили заниматься адвокатской деятельностью в течение 5 лет.

Соответствующее решение может быть обжаловано в апелляционном суде.

Николя Саркози, который возглавлял Францию с 2007 по 2012 года, стал первым президентом в стране, который в современной истории страны, оказался на скамье подсудимых.

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Напомним, ранее Национальная финансовая прокуратура выдвинула обвинения в создании "преступной группировки" бывшему президенту Франции Николя Саркози.