Экс-нардепу Семенченко вручили подозрение в создании ЧВК

Семен Семенченко. Фото: Николай Тис / ZIK

Избрание меры пресечения запланировано на сегодня, 26 марта

Бывшему народному депутату Семену Семенченку вручили подозрение в создании незаконного военного формирования. Об этом он сам сообщил в своем Facebook.

"Получил в СБУ подозрение в создании незаконного вооруженного формирования для борьбы с ЧВК "Вагнер" на территории Ирака, Сирии и Ливии. С целью провоцирования международных конфликтов и вербовки добровольцев на территории Украины", — написал экс-нардеп.

Также Семенченко сообщил, что суд и избрании мере пресечения состоится уже 26 марта в 17:00.

Еще одним организатором ЧВК считают "агента НАБУ Евгения Шевченко". В частности СБУ накануне обнародовала переписку в Telegram Шевченко и Семенченко относительно поставок контрабандной военной продукции из Российской Федерации. Сам же Шевченко в комментарии "4 канала" подтвердил подлинность разговоров, но возразил, что они покупали оружие или бронетехнику.

"Этот конкретно скриншот соответствует действительности, но речь идет не об оружии. Это речь идет о ГПК - это гирополукомпас. То есть, это компасы для бронетехники. Это не оружие. Это не взрывчатка. Это компас. И там есть фотографии этого компаса. А что касается оружия и взрывчатки, то я никогда ее не поставлял в Украину и готов пройти полиграф хоть сегодня в любой СБУ или в ГПУ, или где они скажут", - рассказал он.

Напомним, 24 марта задержали бывшего народного депутата Семена Семенченко и "внештатного агента НАБУ" Евгения Шевченко. Их подозревают в организации военизированного вооруженного формирования, так называемой частной военной компании, которая была направлена на подготовку к совершению тяжких преступлений против нацбезопасности Украины.